انتهاء صداقة مونيا بن فغول وأميرة ريا.. تمثيلية

أحدثت المؤثرة ومصممة الأزياء، أميرة ريا، اليوم الجمعة، ضجة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تلميحها بانتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعها مع الممثلة، مونيا بن فغول.

وفي ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي انستغرام. حول علاقتها مع صديقتها مونيا بن فغول والتي استقبلتها مؤخرا في بيتها بدبي. قالت أميرة ريا “السؤال لي راه يتكرر وراح نجاوب جواب وأرجو انو الموضوع يتغلق والإشاعات لي كل يوم نسمع حاجة إجابتي ما تزيدوش تسقسوني على وحدة وسمها مونيا وشكرا”.

بعد أقل من ساعتين، ضربت مونيا بن فغول موعدا لجمهورها لمتابعة البث المباشر على حسابها انستغرام. قصد الحديث عن علاقتها بأميرة ريا.

في بادئ الأمر خرجت مونيا بن فغول بالبث المباشر لوحدها تحدثت فيه عن الإشاعات التي طالتها. جراء انتشار خبر انتهاء علاقتها بصديقتها أميرة ريا.

وفي ذات البث الذي تابعه أزيد من 68 ألف شخص، ظهرت أميرة ريا ومونيا بن فغول قائلتين أنها مجرد تمثيلية. وأن علاقتهما لم تنته وأرادتا صنع الحدث le buzz. حيث قالتا أن صنع الحدث سهل جدا.

وبمجرد أن أعلنتا أنها مجرد تمثيلية نزل متابعو البث المباشر الى 30 ألف. حيث عبر العديد من المعلقين على الخبر عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنها استهزاء بالمتابعين. فيما قال آخرون أنهما أرادتا صنع الحدث ولم تجدا ما تفعلانه، فقامتا باختلاق إشاعة انتهاء صداقتهما. ليذهب آخرون بالقول إن من يصف نفسه بالمؤثر تكون منشوراته هادفة.