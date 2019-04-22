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انتهاء عملية انتشال ضحايا انهيار طوابق عمارة بالقصبة

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انتهاء عملية انتشال ضحايا انهيار طوابق عمارة بالقصبة
بقلم سميرة.ل

تمكنت عناصر الحماية المدنية، من انتشال جثث ضحايا انهيار طوابق لعمارة ببلدية القصبة في العاصمة، حيث انتشلوا 3 جثث التي ظلت تحت الانقاض.

وكانت وحدات الحماية قد تمكنت صباح اليوم الاثنين، من استخراج ضحيتين متوفيتين وهما طفل ذو 3 سنوات و شخص ثلاثيني من جنس ذكر.

حيث  انهارت طوابق لبناية متكونة،  صبيحة اليوم الاثنين في حدود الساعة  05:50 دقيقة على مستوى شارع تاملقيت ببلدية القصبة.

وقد تواجد داخل البناية 5 أشخاص، انهارت عليهم الطوابق وظلوا تحت الانقاض لفترة قبل انتهاء عملية الغنتشال منذ لحظات فقط.


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