انتهاء عملية انتشال ضحايا انهيار طوابق عمارة بالقصبة

تمكنت عناصر الحماية المدنية، من انتشال جثث ضحايا انهيار طوابق لعمارة ببلدية القصبة في العاصمة، حيث انتشلوا 3 جثث التي ظلت تحت الانقاض.

وكانت وحدات الحماية قد تمكنت صباح اليوم الاثنين، من استخراج ضحيتين متوفيتين وهما طفل ذو 3 سنوات و شخص ثلاثيني من جنس ذكر.

حيث انهارت طوابق لبناية متكونة، صبيحة اليوم الاثنين في حدود الساعة 05:50 دقيقة على مستوى شارع تاملقيت ببلدية القصبة.

وقد تواجد داخل البناية 5 أشخاص، انهارت عليهم الطوابق وظلوا تحت الانقاض لفترة قبل انتهاء عملية الغنتشال منذ لحظات فقط.