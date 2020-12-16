انتهاء مراجعة القوائم الانتخابية.. الجالية بأنقرة مدعوة لتقديم اعتراضاتها الكترونيا

أعلنت لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى سفارة الجزائر بأنقرة، عن اختتام عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية.

وأوضحت لجنة مراجعة القوائم، أن العملية التي انطلقت من 15 نوفمبر الى غاية 14 ديسمبرن تخص افراد الجالية الجزائرية المقيمين في أنقرة.

ودعت لجنة المراجعة كل المواطنين الذين تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة حقوقهم الانتخابية،لتقديم اعتراضاتهم على التسجيل أو الشطب من القوائم.

وحددت اللجنة تاريخ 24 ديسمبر كآخر أجل قانوني لتقديم الاعتراضات.

وأتاحت المعنية، رقمية لاستقبال الاعتراضات دون عناء الحضور بسبب الوضع الصحي الذي يشهده العالم بسبب كورونا.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم بعد هذه العملية، الاتصال بالمعنيين هاتفيا للتأكد من كامل المعلومات.

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