انتهاء مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية للناجحين بالبكالوريا

تنتهي اليوم الثلاثاء، مرحلة التسجيلات الأولية للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة جوان 2024.

وحسب الرزنامة التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم معالجة الرغبات خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 06 أوت 2024. على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 06 أوت 2024 مساءا.

وستبدأ خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت، عملية التسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. الذين تحصلوا على رغباتهم عبر الخط .

ويتم التسجيل النهائي عن طريق دفع رسوم التسجيل. حيث يتحصل الطالب بعدها على بطاقة افتراضية عن طريق الهاتف.

فيما ستكون فترة الطعون بداية من 7 إلى 9 أوت المقبل عبر الخط، بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على رغباتهم.