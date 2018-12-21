انتهاء مسلسل عمال مركب الحجار بفض الاعتصام داخل محيط الفرن العالي

بعد 12 يوم من اعتصام و احتجاجات أصحاب عقود ما قبل التشغيل والعقود محددة المدة بمركب الحجار الحديد والصلب التي شنها العمال لمطالبة الاداره بتثبيتهم في مناصب عملهم بصفة دائمة من جهة ومراجعة سلم الأجور من جهة أخرى وهو ما ادخل المركب في شلل شبه تام وتكبيد الإدارة خسارة كبيرة.

انتهى مساء اليوم أصحاب عقود ما قبل التشغيل احتجاجهم و فتح السكة الحديدية بالفرن العالي و ذلك بعد مفاوضات ماراطونية اشرف عليها رئيس المدير العام لمجمع ايميطال “طارق بوسلامة” الذي حل منذ الأمس بمركب الحجار و نضم اجتماعات مراطونية مع الرئيس المدير العام لمركب الحجار ونقابة المؤسسة قبل ان يتفق الجميع على التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف سجلت على محضر اجتماع.

و حسب مصادر مطلعة للنهار من داخل المركب فإن الإجتماع خلص بإعادة دراسة عقود العمال من جديد من طرف مفتشية العمل وتصحيح الخلل الوارد في عقود العمال ، على أن يتم ترسيم 120 عامل من CTA الى صيغة CDD عبر مرحلتين 50 عامل شهر جانفي و70 عامل شهر ماي القادم على أن يتم استفادة أصحاب العقود من جميع المدرجة في الاتفاقية الجماعية.

في حين ستتنازل إدارة المركب عن المتابعة القضائية التي رفعتها في حق العمال .

و بعد فض الاعتصام من المرتقب أن يعود مركب الحجار الحديد والصلب نشاطه العادي خلال الساعات القادمة .