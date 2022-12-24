انتهاء مشاريع 12 ألف منطقة ظل قبل نهاية 2022

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إحصاء 12 ألف منطقة ظل عبر الوطن. مؤكدا استكمال برنامج رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية.

كما نقلت موقع الاذاعة الوطنية، تصريح مراد خلال زيارة عمل وتفقد على ولاية توقرت “أنهينا كل برنامج تنمية 12 ألف منطقة ظل”. التي “تم إحصاؤها وتم تجسيد عشرات الآلاف المشاريع ساهمت في تحسين أوضاع المواطنين”. مشيرا إلى أن “بعض النقائص سيتم التكفل بها في الإطار العادي لبرنامج كل ولاية”. “بعد تحديد الأولويات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان”.

وقال عديل حميميد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في وقت سابق، أنه تم إتمام ما لا يقل عن 93 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل.

وأشار حميميد، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني حول دور الخلايا الجوارية للتضامن في مجال التنمية الإجتماعية، أنه إلى غاية نوفمبر الماضي، تم الإنتهاء من 93 بالمائة من المشاريع التنموية المموّلة الموجهة لتنمية 12.561 منطقة ظل.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أنه تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي إلتزم بالتكفل بمناطق الظل. تم تخصيص 37.769 مشروع لإحياء التنمية بها بقيمة 469 مليار دينار.

كما كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، عن استفادة 9237 منطقة ظل من النقل المدرسي.

ولدى تقديمه لعرض حول النقل المدرسي بهذه المناطق وكذا رقمنة القطاع. أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. قال الوزير إن ملف مناطق الظل يمثل أولوية لدى الحكومة.

وأكد مراد أن القطاع اتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز خطوط النقل بمناطق الظل. لاسيما عبر تدعيم البليدات المعنية بالحافلات سواء عبر الاقتناء أو الإيجار. حيث استفاد 635.726 تلميذا عبر 9237 منطقة من النقل المدرسي.