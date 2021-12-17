انتهاكات نظام “المخزن” ضد  المدنيين الصحراويين محور لقاء دافيد فيشر وأمينتو حيدر

انعقد اول امس الأربعاء، لقاء جمع بين مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بالمغرب دافيد فيشر والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي امينتو حيدر.

بالإضافة الى أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة لحسن دليل، الغالية دجيمي ومينة باعلي.

وتم التطرق باسهاب الى عديد الانتهاكات الجسيمة التي تطال الانسان الصحراوي داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

والتي يتمادى نظام الاحتلال المغربي في ارتكابها بشكل ممنهج ومستمر ضد المدنيين الصحراويين.

والاعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان ولا سيما أعضاء الهيئة.

كما تم تسليط الضوء على العديد من الحالات وعلى رآسها حالة المدافعة عن حقوق الانسان عضو الهيئة سلطانة خيا.

والتي حمل أعضاء الهيئة المنتظم الدولي والولايات المتحدة الامريكية مسؤولية الوضع الإنساني المتدهور الذي تعيشه سلطانة خيا وعائلتها،

وفي نفس السياق، تم التطرق لوضعية الاسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية.

وما يكابدونه من معاناة وتمييز، في وقت ترتكب فيه جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني على مرى ومسمع من العالم وتحت غطاء افلات تام من العقاب.

وبخصوص الملف الاقتصادي تطرق أعضاء الهيئة الى وضعية مئات المعطلين الصحراويين حملة الشواهد الذين يتعرضون باستمرار الى التعنيف والمضايقات.

لا لشيئ سوى مطالبتهم بالتمتع بثرواتهم التي تزخر بها ارضهم.

كما نبه أعضاء الهيئة الى السياسات الانتقامية التي تنهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد الإطارات الصحراوية من تنقيل تعسفي.

وابعاد قسري وفصل عن العمل من اجل ثنيهم عن الاستمرار في نضالهم السلمي كحالة العديد من أعضاء الهيئة.

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وفيما يتعلق بالوضع السياسي جدد أعضاء الهيئة موقفهم المطالب باحترام إرادة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره وحقه في الحرية والاستقلال.

وذلك وفقا لمقتضيات القانون الدولي المنظم لشكل وكيفية تصفية الاستعمار.

كما تم المطالبة بضرورة الإسراع بإيجاد حل للقضية الصحراوية التي طال امدها ما تسبب في معاناة الشعب الصحراوي.

والذي لازال يتطلع الى انصافه من طرف المنتظم الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي، كما اكدنا على استمرارنا وتمسكنا بمقاومتنا السلمية.

وفي الختام تم التركيز مجددا على حالة الرفيقة سلطانة خيا و الدعوة لزيارة منزل سيد إبراهيم خيا ببجدور المحتل.

للتمكن من الاطلاع على وضعها عن كثب، كما تم تسليم المسؤول الأمريكي رسالة من طرف فريق العمل من اجل متابعة معركة سلطانة خيا وعائلتها

موجهة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن تلتمس منه التدخل العاجل وممارسة الضغط على نظام الاحتلال المغربي من اجل فك الحصار عن عائلة اهل خيا و معاقبة المتورطين. عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.