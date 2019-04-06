انتهى عهد التمرميد والإنتظار في مطارات السعودية  

أقرت السلطات السعودية في سبيل تيسير وتسهيل رحلة الحج عدة إجراءات لإنهاء كافة إجراءات سفر الحجاج قبل دخولهم البقاع المقدسة.

وتنص إجراءات المملكة العربية السعودية لفائدة الحجاج هذا الموسم، على استكمال كافة إجراءات الدخول بمطارات دول الحجاج قبل الوصول للمملكة.

وتقوم لجنة خاصة من السعودية بالإشراف على المبادرة التي يطلق عليها “طريق مكة”، لمتابعة استعدادات تنفيذ المبادرة ببلد الحجاج.

وتنطلق هذه المبادرة أولا خلال هذا الموسم على مستوى كل من بلدان، ماليزيا، أندونيسيا، باكستان وبنغلاديش والهند وكذا تونس.

ويتم تطبيق هذه المبادرة خلال هذه الموسم على عدد من البلدان الإسلامية في انتظار تعميمها على البقية بمن فيهم الجزائر.