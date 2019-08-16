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انجازفندقين بطاقة استيعاب 240 سرير للفندق الأول و210 سريرللفندق الثاني عنابة

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انجازفندقين بطاقة استيعاب 240 سرير للفندق الأول و210 سريرللفندق الثاني عنابة
بقلم عزيز محي الدين

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس بزيارة عمل وتفقد المشاريع لولاية عنابة .

وضع وزيرالسياحة والصناعة التقليدية حجر الأساس لإنجاز فندقين جديدين بولاية عنابة بطاقة استيعاب 240 سرير للفندق الأول و210 سريرللفندق الثاني.

كما قام الوزير خلال زيارته بتدشين فندقين سياحين بكل من فندق سيدي براهيم بطاقة استيعاب 320 سرير.

وفندق تامنارت بطاقة استيعاب 80 سرير، بالإضافة إلى تدشين المنتج الصحيblue bay spa  صبري والإطلاع على مختلف هياكل هذا المجمع.

ومن جهته أمر عبد القادر بن مسعود خلال زيارته بتسريع وتيرة أشغال توسعة فندق سيبوس العمومي الذي سيوفر 490 سرير.

و أوصى الوزير خلال زيارته لمختلف أجنحة الفندق على أهمية مطابقته لمعايير الجودة  في الخدمات والتسيير.

كما التقى الوزير خلال زيارته لشاطئ ريزي بعدد من الشباب و المصطافين.

وأطلع على أبرز النشاطات السياحية والصيفية المسخرة لهم .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=689091

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