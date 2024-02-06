انجاز مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بعين الدفلى

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز وتجهيز مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للوزارة، زيتوني كان مرفوقا بوالي ولاية عين الدفلى، عبد الغاني فيلالي. أين استمع الوزير إلى عرض حول المشروع .

وأكد زيتوني على أهمية هذا المخبر بالولاية التي تحصي 35 ألف متعامل اقتصادي وتاجر. مشددا على ضرورة أن تتزامن مرحلة الانجاز مع إطلاق دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات المرافقة.

يشار أن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، حل اليوم، بولاية عين الدفلى، للقيام بزيارة عمل وتفقد، حيث كان في استقباله والي الولاية عبد الغاني فيلالي رفقة السلطات المحلية والمدنية للولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور