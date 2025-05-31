انجاز مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان بقسنطينة

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم السبت، عن انجاز مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان بولاية قسنطينة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إنجاز مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان بولاية قسنطينة، سيتم بموجب التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين مجمع “صيدال” و المجمع الصيني “تروكيغ”، ووالتي تمت مراسم توقيعها تحت إشراف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري.

كما أشار المصدر نفسه، أن حفل التوقيع تم بحضور إطارات من مجمع صيدال و المجمع الصيني.

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