انجاز 100 ألف عمود انارة عمومية مزود بالألواح الشمسية أفاق 2020

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تم استداء تعليمات لتعميم الانارة العموموية المستعملة للالواح الشمسية

خاصة في الولايات الجنوبية والهضاب العليا. والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء.

واضاف الوزير ، خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس حول الانتقال الطاقوي بالجزائر، انه سيتم في افاق 2020 انجاز حوالي 100 الف عمود انارة عموموية مزودة بالالواح الشمسية والتي ستحقق استقلالية في التزود بطاقة نظيفة ونقية دون دفع فاتورة كهرباء .

من جهة اخرى، ومن خلال البرنامج الثلاثي سيتم تزويد أكثر من 148 مسجد بالألواح الشمسية .

وستمتل هذه هذه المشاريع يضيف الوزير مرجعية ومثال يحتدى به يسمح بتعميم هذه الخبرة على كافة المساجد الامر الذي سيساعد في اكتساب الخبرات في مجال الطاقة.