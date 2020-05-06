انجاز 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر.. قريبا

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بأنه سيتم بعث أشغال ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر لتضاف إلى 11 محطة موزعة عبر الوطن.

وأضاف الوزير في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنمحطات تحلية مياه البحر الجديدة، سيتم إنجازها في الجزائر العاصمة بقدرة 300 ألف متر مكعّب يوميا وأخرى في عنابة وثالثة بولاية سكيكدة.

مضيفا بأن هذه الهياكل ستتدعم مستقبلا بمحطات جديدة، لأن برنامج الوزارة يهدف إلى تموين الولايات الساحلية بالمياه المحلاة مستقبلا، فيما توجه مياه السدود للولايات الداخلية وسقي الأراضي.