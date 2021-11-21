انجراف التربة وتساقط الحجارة يعطل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 8 بالبليدة

عطل تساقط الحجارة وانجراف التربة، اليوم الأحد، حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بولاية البليدة.

وذلك في شطره الرابط بين بلديتي الأربعاء وصوحان باتجاه التبلاط التابعة لولاية المدية.

وبالضبط على مستوى منطقة قنطرة السلاسل ، حيث تنقلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالاربعاء.

بالإضافة الىالمصالح المختصة في عين المكان من أجل تسهيل حركة المرور وإعادة فتح الطريق مجددا.

كما حذرت قيادة الدرك الوطني بالبليدة مستعملي طريق على ضرورة الحيطة والحذر واليقظة أثناء السير.