انجراف التربة وسقوط جدار يهدّد عمارات مأهولة في الأبيار

تعيش عائلات من العاصمة، كل يوم، حالتي رعب وخوف شديد، جراء العمارات التي يقطنونها، والمهددة بالسقوط في أي لحظة. كما شهد محيط العمارات، انجراف التربة بسبب الأمطار الغزيرة المتساقطة، والذي أدى إلى انهيار جدار الدعم.

وحسب ما يظهر في الفيديو الذي قامت بتصويره النهار، في بلدية الأبيار، فإن المكان يشهد كارثة حقيقية. فتواصل انجراف التربة بسبب الأمطار التي لم تتوقف طيلة الأسبوعين، يهدد حياة العائلات القاطنة في العمارات.

الأمطار تتسبب في انهيارات و انجراف التربة وغلق للطرقات

كما تسببت الاضطرابات الجوية، التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى للوطن، خاصة الجزائر العاصمة، في العديد من الحوادث. ‫أدى التساقط الغزير للأمطار، إلى غرق العديد من المؤسسات التربوية، على غرار مدرسة “أحمد عمرون” في بوزريعة وسط العاصمة. الأمر الذي صعّب من خروج التلاميذ من المؤسسة، كما اضطر الأولياء للدخول إلى البرك المائية العميقة.

وشهد النفق الرابط بين “شوفالي” و”باب الوادي”،‫ تراكما للمياه بسبب الأمطار التي فاقت 70 ملم، ما أدى الى غلقه أمام السائقين. كما عرفت منطقة “فري فالو” في تريولي العاصمة، انجراف التربة، الامر الذي خلق نوع من الخوف وسط القاطنين في تلك البنايات.

وسجلت الحماية المدنية في بلدية باب احسن، انهيارا أرضيا بقطر 1.5 متر مربع وبعمق 2.5 م في طريق عمومي. كما انجرفت التربة في بلدية سيدي عبد الله أمام بيت قصديري بحي ‫”دبيشي‫”، دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية‪.

ولم تسلم الأحياء السكنية المشيدة حديثا ضمن برنامج “عدل” بالعاصمة، من مخلفات الأمطار، مثل مواقع 3000 بابا احسن والدويرة واولاد فايت. حيث أظهرت صور انتشرت على نطاق واسع حجم الكارثة، أين شهد الحي انهيار الأسوار. إضافة إلى انشقاق الزفت وانجرافه إلى الطوابق الأرضية من البنايات بسبب الأمطار.

كما شهد حي 3546 مسكن في الدويرة، ارتفاع منسوب المياه عند مدخل الحي ما أدى إلى صعوبة دخول السكان والتحاقهم بمنازلهم. ومن جهته، عرف موقع عدل اولاد فايت، ارتفاع في المياه هو الآخر، حيث وصلت المياه إلى الطوابق الأرضية.

كما أثارت الصور، استياء قاطني سكنات عدل، الذين عبّروا عن استيائهم من سياسة “البريكولاج” التي فضحتها الأمطار المتساقطة. وأضاف السكان في تعليقاتهم أن بعد سنوات من الانتظار يتفاجؤون في الأخير بأشغال لا يمكن القول عنها إلا “ليكيداسيون”.

الأمطار في العاصمة.. الحماية المدنية تستنفر

وكشفت حصيلة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل ألفين و 372 تدخل في عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. كما أشارت الحصيلة إلى أن مصالح الحماية المدنية قامت بـ90 تدخلا من أجل حوادث المرور عبر عدة ولايات. وقد تسببت الحوادث في إصابة 98 شخصا بجروح تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم إلى المستشفيات‪.

وبخصوص التقلبات الجوية، أشارت الحصيلة إلى أن الحماية، سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات. منها امتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة مساكن ومنشآت، وبعض الانهيارات الجزئية لأسقف وجدران، من دون تسجيل خسائر‪.

ففي الجزائر الوسطى، تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل سقوط حجارة من شرفة الطابق الثالث لعمارة مكونة من 06 طوابق. فيما سقطت شرفة على سيارة سياحية من دون خسائر بشرية‪.

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