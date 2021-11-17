انجراف التربة يتسبب في سقوط الحجارة على سيارة في حيدرة بالعاصمة

شهد مدخل بلدية حيدرة، في العاصمة، انجراف التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة في الآونة الأخيرة. كما يظهر في فيديو نشره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سقوط الحجارة على إحدى السيارات.

وتسبب الحادث في تضررات كبيرة على مستوى أنحاء السيارة بعد سقوط الحجارة عليها، ولحسن الحظ لم يخلف الحادث في خسائر بشرية. كما شهد المكان شلل في حركة المرور وانغلاق الطريق.

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كما عرفت منطقة القبة في العاصمة، أمس الثلاثاء انهيار أرضي لأحد المنازل، بسبب انجراف التربة، من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة. كما تنقل من جهته، مدير الأشغال العمومية بمعية الوالي المنتدب للمقاطعة، من أجل معاينة موقع الانهيار.

وتسبب إنهيار التربة، الخميس الماضي، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو.

وعرفت الجزائر العاصمة، خلال الأسبوعين الأخيرين اضطرابات جوية متسلسة، لم تشهدها منذ سنين عديدة. كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن استمرار تساقط أمطار رعدية بالولايات الشمالية للوطن إلى غاية صبيحة الغد الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تشير باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم محليا، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة.

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