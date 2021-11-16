انجراف خطير للتربة يهدد بانهيار فيلا في القبة

شهدت منطقة القبة في العاصمة، انهيار أرضي لأحد المنازل، بسبب انجراف التربة، من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة. كما تنقل من جهته، مدير الأشغال العمومية بمعية الوالي المنتدب للمقاطعة، من أجل معاينة موقع الانهيار.

وتسبب إنهيار التربة، الخميس الماضي، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو.

وعرفت الجزائر العاصمة، خلال الأسبوعين الأخيرين اضطرابات جوية متسلسة، لم تشهدها منذ سنين عديدة. حيث أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة.

كما ستخص الأمطار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف وميلة. كما ستمتد صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على الأقل.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة.

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للاضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

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