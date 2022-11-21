انجلترا تفتتح مونديال قطر بقوة وتقصف إيران بسداسية

حقق منتخب انجلترا بداية جد قوية، في مونديال قطر 2022، بتحقيقه لقوز ساحق بسداسية كاملة، على حساب منتخب ايران.

وأنهى منتخب الأسود الثلاثة، الشوط الأول من هذه المباراة، متقدما بثلاثية نظيفة من توقيع كل من، بيلينغهام(د35)، ساكا(د44)، سترلينع(د45).

كما نجح المنتخب الإنجليزي في تعميق الفارق خلال الشوط الثاني، عن طريق كل من ساكا(د62)، وراشفورد(د71)، غريليتش (د90).

وسجل منتخب ايران هدفين، لتنتهي المباراة لصالح منتخب انجلترا بنتيجة 6-2