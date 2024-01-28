انحراف حافلة بالعاصمة.. ارتفاع الحصيلة إلى 28 ضحية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بشجرة على مستوى طريق بوشاوي بالعاصمة، إلى 28 جريحا.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلف كحصيلة نهائية 28 جريح، تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

يشار أن الحادث وقع صبيحة اليوم الأحد، على الساعة08سا52د، مخلفا كحصيلة أولية 16 جريح تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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