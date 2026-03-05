انحراف حافلة يوقع 12 جريحاً في باب الزوار

شهدت ولاية الجزائر اليوم حادث مرور على مستوى مبنى الديوان الوطني للأرصاد الجوية ببلدية باب الزوار، دائرة الدار_البيضاء. حيث انحرفت حافلة لنقل المسافرين، ما أدى إلى إصابة 12 شخص بجروح خفيفة وفق الحصيلة الأولية.

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16:17، وسخرت للعملية ست سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ لتأمين. الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، الذين تم نقلهم إلى أقرب مراكز العلاج لتلقي. الرعاية الطبية اللازمة.

السلطات المحلية. لا تزال تتابع الحادث، فيما يُتوقع أن تصدر حصيلة رسمية لاحقة توضح ملابسات الواقعة.

من جانبها، دعت مصالح الحماية المدنية جميع المواطنين. إلى احترام قوانين المرور واتخاذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي مثل هذه الحوادث.