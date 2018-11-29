انحراف قطار بشار وهران والشركة تعلن عن تذبذب الحركة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، عن تذبذب حركة سير الرحلات بالنسبة لخط وهران.

وأوضحت الشركة، إن السبب يعود إلى خلل تقني بالسكة على مستوى محطة السانية، وعليه فإن الرحلات من وإلى محطة وهران ستعرف تأخيرات، بالإضافة إلى تحديد بعض الرحلات.

وحسب مصادر مقربة للنهار اون لاين، فإن التذبذب يعود الى انحراف، لقطار “بشار السانية”، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن رحلة “سعيدة-وهران” ستكون نهاية السفر محطة سيدي بلعباس.

ورحلة “غليزان-وهران” ونهاية السفر محطة واد تليلات، ورحلة “الشلف-وهران” نهاية السفر محطة غليزان.

بالإضافة، إلى رحلة “تلمسان-وهران” نهاية السفر محطة واد تليلات.

للإشارة، إنطلقت رحلة “وهران_الجزائر” متأخرة .

واشارت الشركة إلى أن نقل المسافرين إلى وجهتهم النهائية سيتم، عن طريق الحافلات.