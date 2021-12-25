انخفاض أسعار الأدوية في الجزائر.. ماذا يقول المختصون؟

قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، نور الدين مطيوي، إن وباء كورونا حرّف قليلا سوق الأدوية في العالم. كما أشار، إلى أن على مستوى السعر كان هناك استغلال كبير من قبل بعض الأطراف.

كما أضاف، مطيوي في تصريح لقناة النهار، “عندما بدأت السوق الوطنية تفرض نفسها انخفضت أسعار الأدوية”.

في حين، أشار عضو بالمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، عبد الكريم طهراوية، أنه من الصعب الذهاب إلى انخفاض أسعار الأدوية. حيث أرجع السبب قائلا “لأنها ستستهدف مباشرة ربح المصنعين والموزعين والصيادلة الخواص”.

كما صرح طهراوية، أن انخفاض أسعار الأدوية، ستؤدي إلى نتائج سلبية مثل البطالة وتؤثر نوعية المنتوج. لكن من جهة –يضيف المتحدث-، من إيجابياتها، هي أن الإنسان مهما كانت ظروفه الاجتماعية يمكنه اقتناء الأدوية.

للإشارة، نجحت الجزائر مؤخرا في تقليص فاتورة استيراد الادوية بـ 8 مليون دولار وزيادة إنتاجها المحلي بنسبة 50 بالمائة. كما ارتفعت من جهة أخرى فاتورة استيراد المواد الأولية كنتيجة حتمية وطبيعية للخطوة.

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ونشرت وزارة الصناعة الصيدلانية عبر حسابها على الفيسبوك قائمة الأدوية المتوفرة في الصيدليات. هذا بعد الاجتماع الدوري الذي عقد اليوم عقد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية. بحضور إطارات الوزارة الى جانب رئيس لجنة الخبراء العياديين وممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بالإضافة إلى هيئات أخرى من جمعيات، نقابات المنتجين، الموزعين، وعمادة الصيادلة والأطباء.

و خلال الإجتماع الذي ترأسه الدكتور رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية تم إعداد ونشر قائمة مرصد اليقظة للأدوية المتوفرة على مستوى الصيدليات.

و جاءت القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة مع مجموع المتعاملين الصيدلانيين والشركاء الاجتماعيين. من أجل أن تشكّل معيارا وطنيا بهدف مزدوج، السهر على التوفير المستمر من خلال توقع أي نقص في المخزون. واقتراح التدابير المناسبة في حالة حدوث توتر في التموين.

وضمت القائمة ما يقارب 2200 تخصص في 23 فئة علاجية، وتشمل الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا.