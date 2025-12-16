انخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبيل صدور بيانات أمريكية رئيسية في نهاية العام، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع دخول العام الجديد.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر فيفري المقبل، بحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.66 بالمائة، إلى 4306.80 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.28 بالمائة إلى 4284.82 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت بنسبة 64 بالمائة منذ بداية العام، محطمة العديد من الأرقام القياسية.