انخفاض أسعار الذهب
بقلم نادية بن طاهر
إنخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.55% إلى 2651.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو.
بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.20% إلى 2637.19 دولار للأونصة.
فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات، عند مستوى 102 نقطة. وهو أعلى مستوى منذ منتصف أوت الماضي.
رابط دائم : https://nhar.tv/gPXok