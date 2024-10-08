انخفاض أسعار الذهب

إنخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استقرار مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر ديسمبر المقبل (Comex) بنسبة 0.55% إلى 2651.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو.

بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.20% إلى 2637.19 دولار للأونصة.

فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات، عند مستوى 102 نقطة. وهو أعلى مستوى منذ منتصف أوت الماضي.