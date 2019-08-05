انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

عرفت أسعار النفط، اليوم الاثنين، انخفاضا وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرضه رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش.

ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي نحو واحد بالمئة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي، إنّه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية

مضيفا إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

ويوسع إعلان ترامب نطاق الرسوم الأمريكية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.

وتعهدت الصين، الجمعة الفارطة، بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا.

وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.