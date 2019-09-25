انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الأسواق الدولية جراء تراجع الطلب على الوقود إثر التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أفادت وكالة “رويترز” اليوم عن تسجيل أسعار النفط انخفاضا مباشرة بعد تراجع العقود الآجلة لخام برنت بـ 52 سنتا لتصل إلى 62.58 دولار للبرميل.

وقالت وكالة “رويترز”، إن أسعار سعر خام برنت غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت أيضا بـ40 سنتا لتصل إلى ما قيمته 56.89 دولار للبرميل.

واعتبرت الوكالة هذا الانخفاض بالأدنى مستويات الخام المسجل منذ ماقبل الهجوم على المنشأتين النفطيتين بالسعودية.

يأتي هذا بعد تصريحات ترامب التي انتقد فيها ممارسات التجارية للصين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.