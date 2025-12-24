انخفاض حاد في درجات الحرارة..أمطار غزيرة وثلوج كثيفة غدا الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة. إضافة إلى تسجيل درجات حرارة جد منخفضة في العديد من ولايات الوطن، غدا الخميس.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من باتنة، سطيف، المسيلة. برج بوعريريج، تيزي وزو، بجاية، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض. بسكرة، أولاد جلال، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

في حين، نبهت المصلحة ذاتها في نمبيه لها من المستوى الأول، من تساقط ثلوج كثيفة في كل من سطيف، بجاية. برج بوعريريج، تيزي وزو، المسيلة، الجلفة، البويرة.

كما ستعرف كل من ولايات سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، تيسمسيلت، البيض، النعامة، انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة.