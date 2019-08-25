انخفاض حركة النقل الجوي بين فرنسا والجزائر
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن انخفاض، حركة النقل الجوي، بين فرنسا والجزائر، في جويلية، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت، الجوية الجزائرية، أن الحركة انخفضت بنسبة 3 بالمائة، في شهر جويلية 2019.
🛑Statistique : ensemble compagnies aériennes desservant la ligne France- Algérie Le trafic aérien entre la #France et…
Publiée par Air Algérie Médias Officiel sur Dimanche 25 août 2019
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