أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن انخفاض، حركة النقل الجوي، بين فرنسا والجزائر، في جويلية، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت، الجوية الجزائرية، أن الحركة انخفضت بنسبة 3 بالمائة، في شهر جويلية 2019.