انخفاض رقم مبيعات مصانع المشروبات والعصائر بـ20 بالمئة

سجلت مصانع المشروبات الغازية والعصائر تراجعا في رقم مبيعاتها بـ20 بالمائة.

وقال علي حماني رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات والعصائر بأن هذا التراجع تم تسجيله خلال العشر أشهر الأخيرة.

وأكد ذات المتحدث في اتصال مع “النهار أونلاين” بأن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الركود الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

كما أرجع حماني هذه الوضعية بالأساس إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تسببت هذه الوضعية حسب ذات المتحدث في تراجع رقم أعمال كل المصانع وأرباحها مما أثر على استثماراتها.

ورشح رئيس جمعية منتجي المشروبات والعصائر هذه النسبة إلى الإرتفاع.

وأكد محدث “النهار أون لاين” بأن هذه الأرقام و الوضعية مرتبطة بالحالة الإقتصادية للبلاد.