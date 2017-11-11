انخفاض طفيف في أسعار النفط

عرفت أسعار النفط انخفاضا طفيفا عند الإغلاق مساء الجمعة بسبب إضافة الشركات الأميركية منصات حفر تعمل بوتيرة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 63.52 دولار للبرميل أي ما يعادل 41 سنتا.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ43 سنتا ووصل إلى 56.74 دولار للبرميل.

للإشارة فقد ارتفع سعر برنت الأسبوع الماضي إلى 64.65 دولار للبرميل مسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2015.

وحذر خبراء تقلبات الأسعار في الفترة المقبلة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الأميركي.