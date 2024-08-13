انخفاض عائدات صادرات الطاقة من 59 إلى 50 مليار دينار في 2023

على الرغم من انتعاش النشاط في قطاع المحروقات في سنة 2023، تراجعت صادرات الجزائر من المحروقات السائلة والغازية، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، حيث بلغت عائدات هذه الصادرات 50.5 مليار دينار في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 أين وصلت إلى 59.7 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 16.9 من المائة.

وانخفضت أسعار المحروقات المصدرة بنسبة 19.3 من المائة للنفط الخام من 103.7 دولار سنة 2022 إلى 83.6 دولار في 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الودائع تحت الطلب المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” انخفضت من 02,066 1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 85,819 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 ،أي بانخفاض قدره 1,23٪.

انخفاض قيمة الصناعات التحويلية بـ85 مليار دولار من 2022 إلى 2023

وعرج بنك الجزائر في تقريره إلى مجال الصناعات التحويلية، التي انخفضت قيمتها المضافة إلى 2533.8 مليار دولار في سنة 2023 ، مقارنة بـ3283.8 مليار دولار في السنة التي سبقتها، ما يمثل انخفاضا بنسبة 22.8 من المائة ، إذ شكلت حصة هذا القطاع من الناتج الداخلي الخام 7.8 من المائة في 2023.

وقد انخفض نمو حجم القطاع بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الخام الى 4.0 من المائة مقارنة ب28.9 في 2022.

أما بالنسبة لقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز فقد حققت القيمة المضافة له 405.3 مليار دينار في 2023 مقارنة ب386.0 مليار دينار. بزبادة ب5 من المائة من حيث القيمة.