بلغ عدد المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا 171 ألف و635 مهاجرا العام الماضي، وقالت منظمة الهجرة الدولية، أنه أقل مرتين من سنة 2016.

وتضيف المنظمة أنها سجلت إرتفاعا في عدد الوفيات في عرض البحر مقارنة بـ2016، حيث بلغ عددهم السنة الماضية 3116 حالة.

إضافة إلى ترحيل 20 ألف مهاجر إفريقي ٌرحلوا نحو بلدانهم، معظمهم من نيجيريا وايريتيريا وساحل العاج والسنغال وغامبيا.

وبخصوص تأثير المهاجرين على إقتصادات بلدانهم،أفاد البنك الدولي أنه تم تحويل ما يعادل 18 مليار دولار.

من أوروبا نحو نيجيريا من قبل المهاجرين