انخفاض عدد طالبي الجنسية الفرنسية

تم تسجيل ما مجموعه 61.640 حالة تجنيس في فرنسا طوال عام 2023. وهو رقم أقل مما كان عليه في أوقات الوباء (61.371) وانخفاض بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بعام 2022.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن اتجاه الحصول على الجنسية الفرنسية تذبذب في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2021، كان هناك طلب مرتفع مرتبط بالطلب المكبوت بسبب جائحة كوفيد-19. وتنفيذ نظام الاعتراف بالتزام الأجانب خلال أوقات الوباء.

من جهة أخرى، عاد الاهتمام بالجنسية الفرنسية عام 2022 إلى مستوياته الطبيعية.

وفي عام 2023، جاء تراجع الحصول على الجنسية الفرنسية مدفوعا بعمليات الاستحواذ بمراسيم. حيث انخفض بنسبة 33,8 في المائة، في حين لوحظ ارتفاع بنسبة 18,8 في المائة. في عمليات الاستحواذ بالطرق التصريحية، مما يشير إلى حالات لم شمل الأسرة.

وزادت عمليات الاستحواذ بسبب الزواج بنسبة 18.2 في المائة، لكنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.

يتم الحصول على الجنسية الفرنسية بطريقتين: عن طريق إعلان الجنسية وعن طريق التجنس. ويتعلق البيان بالمتزوجين أو الذين تربطهم علاقة بشخص فرنسي. بما في ذلك السليل أو الأخ أو الأخت وغيرهم، فيما يخضع التجنيس لعدة شروط، لا سيما مدة إقامتهم في البلاد.

وتشير البيانات إلى أن معدلات التجنيس تقلبت في العقد الماضي، حيث بدأت بحوالي 100 ألف شخص. تم تجنيسهم في عام 2010 وانخفضت إلى حوالي 64 ألف شخص في عام 2012. وحتى أكثر من السنوات الخمس الماضية.

منذ ذلك الحين، زادت عمليات التجنيس تدريجيًا، باستثناء عام 2020. الذي سجل أدنى مستوى قياسي لعمليات التجنيس بسبب الوباء. و2023، الذي سجل أدنى مستوى جديد على الإطلاق.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أن عمليات الحصول على الجنسية أصبحت أكثر اتساقًا. بعد انخفاض الطلب في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. والطلب المكبوت في العامين التاليين، فمن المرجح أن تنخفض معدلات التجنيس.

وبمقارنة البيانات على مر السنين، يتبين أن مستويات 2023 أقرب إلى مستويات 2020. وهو أدنى مستوى قياسي خلال العقد، منها إلى 2012، وهو ثاني أدنى مستوى. مما يدل على أن اهتمام المواطنين المولودين في الخارج بأن يصبحوا فرنسيين السكان آخذ في التناقص.