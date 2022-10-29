انخفاض في درجات الحرارة بداية من هذا الأسبوع

أفادت النشرية الجوية اليومية، أن بداية من هذا الأسبوع، سيطرأ تغير في الوضعية الجوية، حيث ستشهد معظم ولايات الوطن انخفاضا في درجات الحرارة.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن الولايات الشمالية ستعرف تساقط أمطار رعدية بداية من هذا الأسبوع.

أما عن ظهيرة اليوم، فسيكون الطقس مشمس ومستقر في معظم التراب الوطني، بتسجيل درجات حرارة منخفضة مقارنة بالأيام الماضية. حيث ستتراوح بين 28 إلى 29 درجة في الولايات الشمالية، و25 إلى 34 درجة في الولايات الداخلية. وبالمقابل، ستشهد بعض الولايات الجنوبية تطاير للرمال في مرتفعات الهقار والطاسيلي. وعن درجات الحرارة فستتراوح بين 22 إلى 34 درجة في الجنوب.

فيما سيكون البحر، من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، ورياح لن تتعدى 40 كلم/ سا.

وشهدت الأيام الماضية، العديد من الولايات الكتلة الهوائية الحارة ستستمر على أغلب المناطق الشمالية للوطن. كما ذكرت النشرية الجوية اليومية، لقناة النهار، أنه تم تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 35 و36 درجة. في كل من عنابة، جيجل، سكيكدة، العاصمة، البليدة، وهران، مستغانم.

أما المناطق الداخلية، 28 درجة في النعامة، المشرية. و38 درجة في عين الدفلى، الجلفة، تيارت. وستقارب 38 درجة في مستغانم، وعين تيموشنت، معسكر. وتلمسان 36 درجة.

بالمقابل، فإن المناطق الداخلية ستعرف انخفاض في درجات الدنيا. حيث تم تسجيل حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجة.