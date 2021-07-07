تصل إلى 28 درجة على المناطق الشمالية والشرقية

انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم غد الخميس

– تسجيل أجواء مغشاة مع بعض الرعود بداية من الغد إلى يوم الأحد

من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة، بداية من يوم غد الخميس، على كل المناطق، لتصل إلى 28 درجة مئوية بسبب كتلة هوائية باردة قادمة من البحر الأبيض المتوسط.

وحسب مصلحة الأرصاد، فإن التراجع في درجات الحرارة سيكون على المناطق الشرقية للوطن، حيث تقارب 28 درجة مئوية، كما ستشهد المناطق الداخلية تراجعا هي الأخرى في درجات الحرارة، ستتراوح بين 34 و 35 درجة على مستوى ولايات المسيلة، باتنة وأم البواقي، مع تسجيل 28 درجة فقط في ولاية ڤالمة‪.

وفي ذات السياق، ستشهد بعض المناطق الوسطى، مثل الجزائر العاصمة وبومرداس “تراجعا” في درجات الحرارة القصوى بتسجيل 28 درجة، مع تسجيل نسبة رطوبة مرتفعة.

وفيما يخص المناطق الجنوبية، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية الساخنة تبقى سببا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستشهد ولايات أدرار، تيميمون وإن صالح وورڤلة وبرج باجي مختار، درجات حرارة تقارب 49 درجة مئوية تحت الظل‪.

وبالنسبة لتوقعات حالة الطقس بداية من الغد وإلى غاية الأحد القادم، فإن المناطق الشمالية ستشهد نسبة رطوبة عالية وأجواء مغشاة نسبيا، إلى جانب رعود منعزلة متوقعة من حين إلى آخر على المناطق الداخلية والمرتفعات والأوراس، فيما تبقى الأجواء حارة نسبيا على المناطق الداخلية الغربية والوسطى، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 36 و 42 درجة على المناطق الداخلية، أما المناطق الساحلية، فستشهد بين 28 و34 درجة مئوية تحت الظل‪.

وعن توقعات حالة الطقس في المناطق الجنوبية خلال نفس الفترة، فإن الأجواء ستكون صافية على العموم، مع تشكّل خلايا رعدية منعزلة على أقصى الجنوب، واستمرار الأجواء الحارة على الواحات ووسط الصحراء وأقصى الجنوب، مع تسجيل درجة حرارة تقارب 48 درجة، بينما ستتراوح بين 34 و38 درجة على منطقة الهڤار والطاسيلي.

وأرجعت المصالح سبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى “مراكز الضغط الجوي المسؤولة عن سيران التيارات الهوائية ونوعية الكتل الهوائية”، مبرزة أن المناطق الشمالية، خاصة الساحلية في الجزائر، “لم تسجل إلى غاية الآن درجات حرارة تقارب 40 درجة تحت الظل، والتي تساوي المستوى الثاني من التنبيهات”، بينما تم تسجيل درجات حرارة قصوى وصلت إلى غاية 50 درجة مئوية تحت الظل في ورڤلة، 49 في أدرار وعين صالح و48 في تندوف‪.