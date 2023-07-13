انخفاض في درجات الحرارة على هذه الولايات وارتفاعها في أخرى

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار موجة الحر في بعض ولايات الوطن. فيما تراجعت درجات الحرارة القصوى في المناطق التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء. وهذا بداية من اليوم الخميس إلى غاية الجمعة.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية باستمرار ارتفاع درجات الحرارة، هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف، غليزان، المسيلة، الجلفة، تيميمون، أدرار، تندوف، برج باجي مختار.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء الماضي، قد رفعت مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة مع تسجيل درجات حرارة قياسية. في كل من البليدة، جنوب تيبازة، جنوب الجزائر العاصمة، جنوب بومرداس.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل . أما درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 34 و 38 درجة مئوية.

في حين، تراوحت درجات حرارة قصوىبين 44 إلى 46 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات حرارة دنيا تتراوح بين 28 إلى 34 درجة طيلة نهار الأربعاء. وهذا في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة. تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، باتنة، خنشلة و تبسة.

لتعلن الأرصاد الجوية، عن تراجع خفيف لدرجات الحرارة في كل من العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة.