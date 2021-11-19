انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. عودة الاضطرابات الجوية هذا الأحد

يرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من هذا الأحد.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت التوقعات طويلة المدى، فحسب النماج الرقمية. تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح إلى غاية نهاية الشهر.

كما ستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كمية الأمطار مابين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

وقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية اليوم الجمعة على السواحل الوسطى والغربية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 60 كلم/سا، يؤدي إلى تشكل علو أمواج يصل إلى 3 أمتار. إلى غاية منتصف الليل.

كما سيخص هبوب الرياح سواحل الغزوات، مرسى بن مهيدي، بني صاف، وهران، آرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

وتسببت الأمطار المتساقطة بغزارة طيلة الأسبوع والثلوج في ارتفاع منسوب المياه أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق.

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