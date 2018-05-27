انخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من الغد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، غدا الاثنين، انخفاضا في درجات الحرارة غدا الإثنين عبر كامل التراب الوطني.

وذكر الديوان أنه سجّل سحب عابرة مع بعض الأمطار التي تكون على شكل زخات في الولايات الشمالية.

وستتحسن الأجواء بداية من أمسية الإثنين.

وستتراوح،الحرارة ما بين 20 الى 25 درجة،على السواحل الغربية،والوسطى،وما بين 22 إلى 28 درجة،على الشرقية،وقد تصل الى 32 درجة،بأقصى الشرق.

أما المناطق الداخلية،فستتراوح،الحرارة،فيها ما بين 21 الى 27 درجة،على المناطق الغربية،و27 الى 35 درجة،على المناطق الوسطى،والشرقية،وقد تصل الى 35 درجة.

وحسب،ذات المصلحة،فإن الأجواء،ستكون من مغشاة،الى صافية جزئيا،على المناطق الجنوبية،باستثناء الهقار،والطاسيلي،وشرق الصحراء،التي ستعرف،أجواء غائمة محليا،مع تشكل خلاية رعدية،مع احتمال،تساقط الأمطار،خلال الظهيرة.

وستصل درجات الحرارة القصوى ما بين 32 الى 46 درجو مئوية.