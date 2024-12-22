انخفاض محسوس في درجات الحرارة وتساقط الثلوج.. الحماية المدنية تنبه المواطنين

تشهد معظم ولايات الوطن انخفاضًا محسوسًا في درجات الحرارة. يُرافقه تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر.

وعليه، ذكّرت المديرية العامة للحماية المدنية جميع المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار. مع القيادة بعقلانية وتجنب السرعة المفرطة.

كما شددت المديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة التأكد من سلامة المركبة وصيانتها قبل الانطلاق.

وفيما يخص الوقاية من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. دعت مديرية الحماية المدنية إلى ضمان تهوية جيدة ودائمة داخل المنازل.

كما شددت على التحقق من سلامة قنوات صرف الغازات المحروقة، والتأكد من خلوها من أي عوائق تمنع خروج الغازات.

ونبهت الحماية المدنية من وضع سخان الماء في الحمام أو إدخال الطابونة (الفرن الأحادي) إلى داخل الحمام.