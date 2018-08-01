انخفاض نسبة وفيات الأمهات بحوالي 57 وفاة لكل 100 ألف نسمة

مليـــون و600 ألـــف مـــولـــود خـــــلال 2017

الزيادة في الميزانية المخصصة لاستعمال موانع الحمل

كشف نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لطفي حمشي، أن عدد الولادات الحية في الجزائر بلغ حوالي مليونا و600 ألف مولود خلال سنة 2017، كما تمكنت الحكومة الجزائرية من تخفيض نسبة وفيات الأمهات الحوامل بحوالي 57 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح ممثل وزارة الصحة، لطفي حمشي، في لقاء حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتخطيط العائلي، ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي التي سطرتها وزارة الصحة لسنوات 2017/ 2020، أمس، وأن الجزائر تصنف من بين الدول الأكثر نموا للسكان في العالم، حيث بلغ عدد الولادات الحية في الجزائر خلال سنة 2017، حوالي مليون و600 ألف نسمة، معتبرا هذه الوضعية «ليست بالمقلقة «، كونها تدخل في إطار النمو الطبيعي والتجديد للأجيال.

وتحدث ذات المسؤول حول الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الصحة، والتي ترتكز أساسا على حرية المرأة والزوجين في اتخاذ قرار إنجاب عدد الأطفال وتنظيم الولادات، بالإضافة إلى تحسين مكانة المرأة في المجتمع والاقتصاد في الصحة، إلى جانب المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تعد عاملا أساسيا في تخفيض الفقر بالمجتمع.

فيما كشف ذات المسؤول، بأن الوزارة سترفع في إطار هذه الاستراتيجية من الميزانية المخصصة لاستعمال موانع الحمل.

وذكر حمشي من جهة أخرى، بعدد الهياكل الصحية التي تشرف على تسيير التخطيط العائلي وعددها 337 مركز و1528 عيادة متعددة الخدمات، إلى جانب 1342 قاعة علاج، مشيرا في نفس السياق إلى تحديد مراكز مرجعية في إطار الشراكة مع الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي بـ48 ولاية عبر القُطر، سيكون بعضها بالمناطق النائية لضمان توزيع عادل بجميع جهات الوطن.

فيما شدد المشاركون خلال اللقاء، على ضرورة العودة بالعمل على التخطيط العائلي الذي اعتُمد خلال سنوات الثمانينات قصد تنظيم الولادات، مع تكوين القابلات وتوسيع الحملات التوعوية والتحسيسية للسكان، معتبرين أن «الوضعية الحالية للنمو الديمغرافي لا يمكن وصفها بالانفجار بقدر ما تتطلب تحسين تسيير الإقليم، والعمل على ضرورة دراسة الظاهرة في مفهومها العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجيوسياسية والأنتروبولوجية للوطن تكون مبنية على سياسة وطنية للسكان».

كما أشادت من جهة أخرى، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيبة سكاني، على «التخفيض بشكل جدري في نسبة وفيات الأمهات الحوامل»، مثمنة جهود السلطات الجزائرية التي توصلت إلى «تخفيض هذه النسبة من 70 وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال السنوات الماضية إلى 57 وفاة خلال سنة 2017».