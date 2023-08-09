اندرايف تطلق ميثاق سلامة لضمان رحلات آمنة للسائقين والركاب

أطلقت inDrive، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، ميثاق سلامة التي تمكن المستخدمين والسائقين من تحقيق معايير الأمان خلال قيامهم بـرحلات عبر التطبيق.

وحسب بيان لذات الهيئة، فمن خلال هذا الميثاق تلتزم الشركة بـتطبيق معايير الأمان للمستخدمين من خلال ميزات مخصصة. بالإضافة إلى تقديم النصائح و انشاء مدونة تتضمن قواعد السلوك للجميع.

وكشفت inDrive عن بعض الإحصائيات الخاصة بـ رحلاتها في منطقة الشرق الأوسط ما بين الـ22 من شهر جانفي حتى الـ 23 من شهر جوان.

والتي تشير إلى أن 99.9 بالمائة من الرحلات تمت بدون حدوث أي واقعة وأن 97 بالمائة من الرحلات حصلت على تقييمات إيجابية من الركاب.

وصرح مدير تطوير الأعمال لـاندرايف في الشرق الأوسط، معتز توبة، أن “السلامة أمر بالغ الأهمية في inDrive. إن رفاهية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقنا هي أولويتنا. نحن نعلم أنه لتحقيق أقصى قدر من السلامة ، يجب على الأطراف الثلاثة – inDrive والركاب والسائقين أن تلعب دورها. ولذا فإن ميثاق سلامة الخاص بنا يدعو جميع مستخدمينا للمساعدة في جعل كل رحلة آمنة. من جانبنا ، نحن نعلم أن السياسات والميزات الفعالة سوف تقطع شوطًا طويلاً لضمان السلامة”.

وتستمر اندرايف في مسارها من أجل تقييم وتطوير آليات السلامة الخاصة بها للحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال الاستعانة ببيانات الرحلات. تقييمات وآراء المستخدمين ، التشاور مع المختصين للتعرف على أهم المخاطر التي قد تقع خلال رحلات. والحد منها من خلال الاعتماد نظام تنبؤي. بناءً على مجموعة من العوامل، يحدد السلوك الخطير المحتمل للسائق أو الراكب مقدمًا ويحظر الحساب.

بالإضافة إلى توثيق حسابات الركاب على التطبيق من خلال الحصول على رقم هاتفهم والبريد الالكتروني. أما السائق يوثق حسابه بعد تقديم كل الأوراق المطلوبة وفحصها والتأكد منها.

وفي حال وقوع حادث تتعاون الشركة مع الشرطة بتقديم البيانات المطلوبة. إضافة إلى ذلك يرسل السائق مع المستندات صورته الشخصية (سيلفي) و لـسيارته. وفحص الفيش الجنائي حيث لا يُسمح بالتسجيل على التطبيق سوى للسائقين الذين ليس لديهم أي سجل جنائي أو إجرامي.

ويتضمن الميثاق تعليم السائق والراكب أهم ميزات الأمان على التطبيق وهي استخدام زر الطوارئ عند وقوع حادث. وإمكانية مشاركة مسار الرحلة مع شخصاً آخر ومركز أمان يحتوي على مواد تدريبية ونصائح للسائقين. ووضع قواعد عامة للسلوك ومن أهم تلك القواعد الاحترام المتبادل وعدم ممارسة أي نوع من انواع العنصرية

ويساعد هذا الميثاق توضيح للركاب كيفية تحديد متطلباته أثناء طلب الرحلة. على سبيل المثال الحاجة الى سيارة تتضمن مقعد للاطفال او رحلة سفر لشخص يرافقه حيواناً مثل الكلاب.

ويشجع ميثاق السلامة الذي تقدمه اندرايف السائقين والركاب على الاعتماد على القوة في الاختيار. على عكس باقي تطبيقات النقل الذكي.

حيث يحق لكل منهما اختيار الآخر بناء على تقييمات من رحلات سابقة. لذلك تحث الشركة المستخدمين بمشاركة تجربتهم وتقييمهم للرحلات بعد انتهائها. لأنها تأخذها بعين الاعتبار وتقوم بمراجعتها وهو ما يساعد على القيام برحلات أكثر أمنا في المستقبل.

ما هي اندرايف

إن درايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ،بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة، وهو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلاً في عام 2022.

بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية. بما في ذلك النقل بين المدن والشحن، والتوصيل والبحث عن عمل

وتتواجد inDrive في أكثر من 40 دولة، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع . والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم والمساواة بين الجنسين وغيرها من المبادرات الحيوية.