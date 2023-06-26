اندرايف.. حرية وتضامن في التنقل لشمال أفريقيا   

تتواجد inDrive ، اندرايف منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، في الجزائر واحدة من أهم الدول في شمال أفريقيا وذلك بعد أن حققت الشركة ظاهرة ناجحة في الدول المجاورة من خلال نموذج عمل تقوم فكرته على منح السائق والمستخدم الحرية في الاتفاق على سعر الرحلة فيما بينهما.

ومن جانبها قررت اندرايف عدم الحصول على ارباح من الرحلات في الجزائر حتى نهاية العام. وهو ما يتيح للسائقين فرصة لحصد المزيد من الأموال خلال هذه الفترة.

وتقدم اندرايف خدمة النقل الذكي داخل المدن و inDrive سفر حيث يعمل التطبيق مع سيارات الأجرة الرسمية والسيارات الخاصة ايضاً. ومن أهم السمات المميزة للخدمة هو سعر الرحلة لأن يحق للسائق بعد التفاوض مع الراكب أو المستخدم أن يقبل السعر او يرفضه ويعرض سعره. وفي النهاية يصلان إلى سعر نهائي بناءً على الاتفاق فيما بينهما دون تدخل الشركة.

وتقدم اندرايف ميزة أخرى هامة وهي أن الشركة تحصل على أقل رسوم خدمة في السوق وهي 10%. بينما يحصل المنافسين ما بين 18 الى 25%. ولذلك قررت اندرايف عدم الحصول على رسوم خدماتها من الرحلات في الجزائر حتى نهاية العام. ايماناً بدورها في تحدى الظلم في العالم.

ويعود سبب نجاح اندرايف في دول شمال افريقيا الى قدرتها على التكيف بسرعة مع الاحتياجات والتفضيلات المحلية لشعوب الشرق الأوسط. مع توفير حلول مبتكرة لمشاكل النقل اليومية من خلال تطبيق سهل الاستخدام.

ومن أهم معايير الأمان لـ “اندرايف” أن جميع السائقين المسجلين يخضعون لفحص إلزامي ويتم مراجعة بياناتهم ومستنداتهم. حيث لا ينضموا إلى التطبيق إلا بعد المراجعة من قبل مختصين على التطبيق.

صرح حمزة مضراني ممثل تطوير الأعمال لـ اندرايف في شمال أفريقيا نحن شركة دولية مقرها الرئيسي في كاليفورنيا. بالولايات المتحدة الأمريكية. ونتواجد في 47 دولة، وفي الشرق الأوسط نعمل في مصر وتركيا وتونس ولبنان، وكانت بدايتنا كـ خدمة نقل ذكي. لكننا نضيف تدريجياً خدمات جديدة إلى المنصة، وفي النهاية سوف نصبح سوق للخدمات الحضرية.

واضاف مضراني نموذج العمل لدينا قائم أن السائقين والركاب يتفاوضون على السعر فيما بينهم دون

مشاركتنا أو تدخلنا. ويمكن للسائق أن يشعر بالحرية في قبول عرض الرحلة أو تخطيه دون فرض عقوبات.

من جانبنا، ولكل من المستخدمين والسائقين يمكنهم اختيار بعضهم البعض وفقًا للتصنيفات المتبادلة على

التطبيق.

منصة عالمية

إن درايف هي عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها في ماونتن فيو ،بكاليفورنيا ، في

الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنزيل تطبيق أكثر من 175 مليون مرة، وهو ثاني أكثر تطبيقات التنقل

تحميلاً في عام 2022. بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية. بما في ذلك النقل بين المدن والشحن، والتوصيل والبحث عن عمل

تتواجد inDrive في 614 مدينة في 47 دولة، وبدورها تدعم المجتمعات المحلية من خلال نموذج الدفع من نظير إلى نظير وبرامج تمكين المجتمع ، والتي تساعد على النهوض بالتعليم والرياضة والفنون والعلوم وغيرها من المبادرات الحيوية.