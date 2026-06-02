اندلاع حرائق عبر عدة ولايات من الوطن

سجلت مصالح الحماية المدنية الاثنين، اندلاع حرائق غابات، أدغال وأحراش عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت المصالح نفسها، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 23سا30د ليوم أمس الثلاثاء. والتي جاءت كالتالي:

ولاية تلمسان

حريق أدغال بقرب سد سكاك بلدية عين يوسف، تم إخماده نهائيًا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عين الحوت، بلدية شتوان، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مول الديوان، ببلدية ذراع بن خدة، تم إخماده نهائيًا

ولاية عين تموشنت

حريق غابة بالمكان المسمى غابة غرم دوار أولاد بن عياد، ببلدية سيدي أورياش، تم إخماده نهائيًا

