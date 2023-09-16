اندلاع حرائق غابات بولايتي بجاية وتيزي وزو

نشرت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، الحالة العامة لحرائق الغابات المندلعة عبر ولايتي بجاية وتيزي وزو .

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل حريقين في ولاية بجاية، حريق غابة بالمكان المسمى عش الباز ببلدية بجاية.

كما تم إخماد حريق ادلع على مستوى غابة بالمكان المسمى مهوي بلدية تيشي وهو تحت الحراسة.

وأوضحت ذات المصالح أنه تم تدعيم فرق التدخل يوم أمس بالارتال المتنقلة لكل من ولاية البويرة ، سطيف برج بوعريريج. وتم تدعيم الفرق بالاسعاف الجوية، فيما تبقى عملية إخماد الحرائق متواصلة.

وفي ذات السياق، سجلت الحماية المدنية، اندلاع حريق على مستوى غابة بقرية إيفداسن بلدية أيت شافع. وتم اخماده بعد تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.