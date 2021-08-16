اندلاع حرائق غابات جديدة في اليونان

إندلعت حرائق جديدة في منطقة كيراتي الواقعة جنوب شرق أثينا باليونان، أمس الإثنين، أين يكافح رجال الإطفاء لأجل إطفائها.

وأرسلت السلطات اليونانية عشرات من رجال الإطفاء معززين ب6 طائرات لرش المياه و4 طائرات أخرى لإخماد النيران في كيراتي.

وتسببت الرياح القوية في إعاقة عمليات الإطفاء، في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامر إخلاء تشمل ثلاث مناطق سكنية.

وعانت اليونان على مدار الأسبوعين الماضيين من مئات الحرائق التي دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، وتم إجلاء العشرات من السكان.