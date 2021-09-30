اندلاع حريق اثر تسرب للغاز بالشارع الرئيسي بوادي تليلات في وهران

تدخلت قبل قليل وحدات الحماية المدنية بشارع الأمير عبد القادر التابع لبلدية وادي تليلات بوهران من أجل حادث تمثل في اندلاع نيران اثر تسرب للغاز على مستوى الشارع الرئيسي .

مباشرة بعد تلقي الحماية المدنية لنداء النجدة تنقلت الإسعافات إلى عين المكان أين تمكن عناصرها بفضل التدخل السريع لهم من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وحدات الحماية المدنية التي سخرت كل إمكانياتها في عمليات التدخل والإطفاء أكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية معتبرة بعد التحكم السريع في الحريق.

كريمة سواڨ