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أخبار الجزائر

اندلاع حريق بالإقامة الجامعية “مريس 3 بنات” في سوق أهراس

بقلم حسن طرابلسي
اندلاع حريق بالإقامة الجامعية “مريس 3 بنات” في سوق أهراس
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اندلع حريق بالإقامة الجامعية “مريس 3 بنات” في ولاية سوق أهراس، أين تم تسجيل العديد من حالات الاختناق بين الطالبات.

وعلى إثر الحادث تدخلت مصالح الحماية المدنية، والتي سجلت العديد من حالات الاختناق بين الطالبات، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما تسبب الحريق في حالة من الهلع والخوف الشديد بين الطالبات، مما أدى إلى خروج الجميع من غرفهن بشكل فوري.

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