 اندلاع حريق بغابة القعدة في فرندة بتيارت

شب اليوم حريق بغابة القعدة الواقعة بالقرب من بلدية فرندة بتيارت الذي لم تُعرف بعد أسباب اندلاعه .

و علم من مصادر مطلعة ان الحريق اندلع بعد زوال اليوم حيث هرع عناصر الحماية المدنية لكل من بلدية فرندة و الوحدة الرئيسية بمدينة تيارت الى الغابة و شرعت في إخماده بمشاركة عدد من المواطنين قصد محاصرة النيران التي أتت على اكثر من 2 كلم مربع من الاشجار و الإحراش.

و رغم استمرار النيران الى غاية كتابة هذه الأسطر بفعل الرياح التي صعّبت من مهمة عناصر الجماية المدنية التي استعانت بعدد من شاحنات الإطفاء إلا ان مصالح الحماية المدنية شرعت في محاصرتها و من المتوقع إخمادها قبل حلول الليل .