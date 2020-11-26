اندلاع حريق بمحطة تحويل الكهرباء بالكرمة في وهران

تم ضمان الكهرباء لعديد الزبائن عبر محولات أخرى بديلة

تسبب حريق شب بمحطة تحويل الكهرباء بالكرمة في انقطاع التيار عن عديد البلديات المجاورة من بينها سيدي الشحمي، منطقة النجمة شطيبو سابقا ولديتي الكرمة والبرية.

وهو الحادث الذي سارعت علي الفور وحدات الحماية المدنية لاخماده وتمكنت من التحكم في النيران المندلعة.

فيما باشرت مصالح سونلغاز صيانة الاعطاب المترتبة عن الحريق معَ إعادة ربط هذه المناطق بالتيار الكهربائي عبر الشبكة العاملة على محولات أخرى.

في انتظار إعادة تشغيل المحول الرئيسي بعد الانتهاء من صيانته.