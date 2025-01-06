اندلاع حريق بمحطة توليد الكهرباء ببومرداس

اندلع صباح اليوم الإثنين، حريق في توربين رقم 02 داخل محطة توليد الكهرباء القديمة، بالمكان المسمى راس جنات بلدية جنات بولاية بومرداس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت من أجل إخماد حريق في توربين رقم 02 داخل محطة توليد الكهرباء القديمة. بالمكان المسمى راس جنات بلدية جنات ودائرة برج منايل.

كما أشارت أن العملية جارية، فيما سخرت 06 شاحنات إطفاء و سيارة إسعاف .

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